Haberler

Sinop'ta Durağan ve Boyabat için yüksek yangın riski uyarısı

Sinop'ta Durağan ve Boyabat için yüksek yangın riski uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Valiliği, Durağan ve Boyabat ilçelerinde artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgar nedeniyle yüksek orman yangını riski bulunduğunu açıkladı. Vatandaşlardan anız yakmamaları, sigara izmaritlerini çevreye atmamaları ve ormanlık alanlarda ateş yakmamaları istendi.

Sinop Valiliği, Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Risk Yönetimi analizleri doğrultusunda Durağan ve Boyabat ilçelerinde yüksek yangın riski bulunduğunu belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, artan hava sıcaklıkları, düşük nem oranı ve rüzgarın etkisiyle orman yangını riskinin arttığına dikkat çekildi. Yapılan analizler doğrultusunda Durağan ve Boyabat ilçelerinin gün içerisinde yüksek yangın riski taşıdığı bildirildi.

Vatandaşlardan anız yakmamaları, sigara izmaritlerini doğaya atmamaları, açık alanlarda ateş yakmamaları ve ormanlık alanlara cam ile çöp bırakmamaları istendi.

Açıklamada, küçük bir ihmalin büyük felaketlere neden olabileceği vurgulanarak, "Bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir. Tüm vatandaşlarımızın bu süreçte azami hassasiyet göstermesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşların duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti

Milyarlarca dolar buhar oldu! Teknoloji dünyası sarsıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımı'nı seçmeme sebebini açıkladı

Neden Türkiye'yi değil de Almanya'yı seçtiğini ilk kez açıkladı
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı

900 bin Euro'ya transfer etmişlerdi! Tarihi bir rakama sattılar
Kameraları izleyince gözlerine inanamadı: 4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı

4 kadın, 100 kiloluk buzdolabını böyle çaldı
Sahte hakimden pişkin savunma

Sahte hakimden pişkin savunma! Evinden çıkanlara bakın
Selçuk İnan'dan yıldız futbolcusuna tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir

Yıldız futbolcusuna sert tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir
4 gün kaldı! İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor

4 gün kaldı! İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor