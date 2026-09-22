Sinop, Samsun ve Ordu açıklarında 23 Eylül'de saatte 50-75 km hızla fırtına esecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının 75 kilometreye ulaşacağı tahmin edilirken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Sinop, Samsun ve Ordu açıklarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına esecek.

Fırtınanın saat 05.00 ile 17.00 arasında etkili olması, öğle saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor. Denizciler, balıkçılar ve bölge halkının olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı