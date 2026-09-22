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Sinop, Samsun ve Ordu açıklarında 23 Eylül'de saatte 50-75 km hızla fırtına esecek

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Sinop, Samsun ve Ordu açıklarında 23 Eylül'de saatte 50-75 km hızla fırtına esecek
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, 23 Eylül'de Sinop, Samsun ve Ordu açıklarında 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiğini bildirdi. Saatte 50-75 kilometre hızla esecek fırtına 05.00-17.00 arasında etkili olacak; denizciler, balıkçılar ve bölge halkı tedbirli olmaya çağrıldı.

Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının 75 kilometreye ulaşacağı tahmin edilirken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Sinop, Samsun ve Ordu açıklarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına esecek.

Fırtınanın saat 05.00 ile 17.00 arasında etkili olması, öğle saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor. Denizciler, balıkçılar ve bölge halkının olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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