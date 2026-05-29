Seyfe Gölü bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Seyfe Gölü Kuş Cenneti, Kurban Bayramı tatilinde doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu. Yağışlarla yükselen su seviyesi ve flamingolar başta olmak üzere göçmen kuşlar, ziyaretçilere eşsiz bir manzara sundu.

Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu. Yağışların artmasıyla birlikte su seviyesinde yükselme görülen göl, doğal güzelliğiyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Seyfe Gölü'nde vakit geçirerek doğa manzarasının tadını çıkardı. Seyfe gölünü ziyaret eden Fatih Koçyiğit, "Misafirlerimiz geldi bayramda biz de birlikte Seyfe Gölü'ne geldik. Hava güzel, Seyfe'de insanlar da güzel" dedi.

Yine doğal manzarayı ziyaret eden Duran Kaya ise "Bayramda Seyfe Gölü'ne geldik. Mükemmel bir manzara var" diye konuştu.

Özellikle flamingolar başta olmak üzere birçok göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte doğal yaşamın canlandığı gözlendi. Bölge, hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
