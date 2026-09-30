Samsun-Ankara kara yolunda yaralı geyiği gören aile aracını durdurup yardım etti

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Samsun- Ankara kara yoluna düşerek yaralanan geyiği fark eden duyarlı aile, aracı durdurarak hayvanın yardımına koştu.

Samsun'dan Amasya'ya seyir halinde olan Ömer Karagözoğlu, Samsun-Ankara kara yolu Toptepe mevkisinde yaralı bir geyiği yol üzerinde görünce aracını yol kenarına çekti. Ailesiyle birlikte geyiğin yanına giden Karagözoğlu, durumu yetkililere bildirdi.

Yaralı geyiğin trafikte daha fazla tehlike yaşamaması için yardımcı olan Karagözoğlu ve ailesi, hayvanın yolun karşısına geçirilmesini sağladı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı