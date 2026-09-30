BMW, 8 bin kişiyi işten çıkaracağı yeni küresel stratejisini açıkladı

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Alman lüks otomobil üreticisi BMW Grubu, üst üste gelen kar uyarıları ve hisselerindeki sert düşüşün ardından yatırımcı güvenini yeniden kazanmak amacıyla yeni küresel stratejisini açıkladı.

BMW Grubu, şirketin "Sermaye Piyasaları Günü" etkinliğinde şirketin krizden çıkış yol haritasını paylaştı.

Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 40'tan fazla değer kaybeden Münih merkezli üretici, maliyetleri düşürmek ve karar alma süreçlerini hızlandırmak için radikal adımlar atacağını duyurdu.

Bu kapsamda şirket, dünya genelinde 8 bin kişiyi işten çıkararak yıllık 1 milyar avro tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca, gelecek yılın ortasına kadar şirketteki her beş departmandan biri kapatılacak ve ilgili yöneticilik pozisyonları lağvedilecek.

Çin'de strateji değişikliği

BMW'nin yaşadığı krizin merkezinde, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin yer alıyor. Son üç yıldaki üçüncü kar uyarısını da Çin pazarındaki gerileme nedeniyle veren şirket, bu bölgede strateji değişikliğine gidiyor.

Çin'deki teslimatları 626 bin adede kadar gerileyen BMW, bu pazarda kompakt ve küçük modellerin satışını tamamen durdurma kararı aldı.

Şirket, "Yerel için Yerel" yaklaşımıyla Çin'de satılan araçların yüzde 95'inden fazlasını 2030 yılına kadar bu ülkede üretmeyi planlıyor.

Geliştirme ve tedarik süreçleri de büyük oranda Çin'e kaydırılacak. Ayrıca, Çin'de üretilen modellerin Endonezya ve Tayland gibi Güneydoğu Asya pazarlarına ihraç edilmesi seçeneği de masada olacak.

Yeni finansal hedefler

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, operasyonel verimliliği artırma stratejisi kapsamında orta ve uzun vadeli yeni finansal hedeflerini duyurdu.

Mevcut operasyonel kar marjı (EBIT) beklentisi yüzde 1 ila 3, serbest nakit akışı hedefi ise 2,5 milyar avro seviyesinde olan şirket, küresel pazarlardaki baskıyı hafifletmek amacıyla yatırımcılara yeni vadeler sundu.

Şirketin güncel yol haritasına göre, 2028 yılına kadar otomotiv segmentindeki kar marjının yüzde 3 ila 5 seviyesine çıkarılması öngörülüyor. Aynı dönemde, BMW'nin ana hissedarları Klatten ve Quandt ailelerinin temettü ödemeleri açısından kritik önem taşıyan serbest nakit akışının ise en az 5 milyar avroya ulaştırılması hedefleniyor.

Uzun vadeli planlamada ise BMW, 2030 ve sonrası için sektörde güçlü kabul edilen yüzde 8 ila 10 kar marjı aralığına geri dönmeyi amaçlıyor. Mali disiplini sıkılaştırmayı hedefleyen otomotiv devi, bu süreçte serbest nakit akışını 7 milyar avronun üzerine çıkarmayı taahhüt ediyor.

Yönetim, bu temkinli hedeflerin şirketin finansal yapısını koruyarak krizden çıkış sürecini hızlandıracağını vurguluyor.

Pazara özel yeni modeller

BMW, küresel tek model anlayışından vazgeçerek pazar eğilimlerine göre hareket edecek.

ABD pazarı için Spartanburg fabrikasının tam kapasiteyle çalışması nedeniyle lüks X7 modelinin de üzerinde konumlanacak yeni bir lüks SUV modeli için küresel üretim ağı genişletilecek. Avrupa pazarı için ise iki yıl içinde Leipzig fabrikasında "Neue Klasse" mimarisine dayalı tamamen elektrikli kompakt bir model üretilecek.

Kaynak: AA