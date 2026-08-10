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Safranbolu'da karga 'Allah' dedi

Safranbolu'da karga 'Allah' dedi
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde elektrik teline konan karganın "Allah" diye bağırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik teline konan karganın "Allah" diye bağırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Safranbolu ilçesi Bostanbükü köyünde bahçede çalışan Elif Y., elektrik teline konan kargayı fark etti. Karganın çıkardığı sesleri duyan kadın kuşun "Allah" diye bağırdığını duyunca şaşkınlık yaşadı. Elif Y., cep telefonuyla karganın ses çıkardığı anları kaydetti. Görüntülerde, elektrik telinde bir süre duran karganın net şekilde "Allah" sesini çıkardığı anlar yer aldı.

Karga, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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