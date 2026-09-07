OGM: "Adana ve Kayseri’deki orman dışı alanlarda başlayarak ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz"

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçeleri ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde orman dışı alanlarda başlayarak ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

OGM'nin sosyal medya hesabından Adana ve Kayseri'de devam eden orman yangınlarına ilişkin yapılan paylaşımda, "2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personel ile Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçeleri ile Kayseri'nin ilçesi Yahyalı'da, orman dışı alanlarda başlayarak ormana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Lütfen yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım; açık alanlarda kesinlikle ateş yakmayalım" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı