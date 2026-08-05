Haberler

OGM Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Zonguldak'ta İncelemelerde Bulundu

OGM Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Zonguldak'ta İncelemelerde Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Galip Çağatay Tufanoğlu, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek ekoturizm alanları ve tıbbi aromatik bitki bahçelerinde incelemeler yaptı. Bölge Müdürü Halil Oflu, odun dışı orman ürünleri, ekoturizm ve ekosistem hizmetleri çalışmalarını anlatırken, Tufanoğlu bu uygulamaların örnek nitelikte olduğunu vurguladı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Galip Çağatay Tufanoğlu, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program kapsamında ekoturizm alanları ile tıbbi ve aromatik bitki bahçelerinde incelemelerde bulunuldu.

Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Galip Çağatay Tufanoğlu, beraberinde Ekosistem Şube Müdürü Aydın Yumuş ve Bitkisel Ürünler Şube Müdürü Zafer Filiz ile birlikte Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bölge Müdürlüğü Şeref Defteri'ni imzalayan Tufanoğlu, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün odun dışı orman ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi ve ekonomiye kazandırılması, başta defne olmak üzere yöresel orman ürünlerinin değerlendirilmesi, ekoturizm potansiyelinin geliştirilmesi ve ekosistem hizmetlerine yönelik çalışmalarının bölgenin doğal zenginliklerinin korunmasına ve kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Bölge Müdürü Halil Oflu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bölge Müdürlüğü tarafından odun dışı orman ürünleri, ekoturizm, kent ormancılığı ve ekosistem hizmetleri alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Oflu, "Ormanlarımızın yalnızca odun üretimiyle değil, sunduğu tüm ekosistem hizmetleriyle toplumumuza en yüksek faydayı sağlaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Doğayı koruyan, kırsal kalkınmayı destekleyen ve gelecek nesillere değer katan uygulamaları yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Program kapsamında Tufanoğlu ve beraberindeki heyet, Safranbolu Sarıçiçek Ekoturizm Alanı, Safranbolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, İncekaya Orman Parkı (Cam Teras), Ulus Drahna Vadisi Ekoturizm Alanı ile Ulukaya Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Tufanoğlu, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün ekosistem hizmetleri, odun dışı orman ürünleri ve ekoturizm alanlarında yürüttüğü çalışmaların örnek nitelikte olduğunu belirterek, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik başarılı uygulamaların artarak devam edeceğine inandığını söyledi.

Bölge Müdürü Halil Oflu da ekosistem hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeleri kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, doğal kaynakları koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve toplumun doğayla bağını güçlendiren çalışmalara öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım

Bahçeli, Demirtaş'la ilişkisini anlattı: Düzenli olarak...
'İçişleri bakanlığı' yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı

"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
LGS tercih sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var
28 bölümdür bu anı bekliyordu! Kazandığı para şaşırttı

28 bölümdür bu anı bekliyordu! Kazandığı para şaşırttı

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

Eskişehir'de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu

Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu
Kahreden ölüm! Feci şekilde can verdi

Kahreden ölüm! Feci şekilde can verdi
Sosyal medya kavgası can aldı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medya kavgası can aldı! Dehşet anları kamerada
Ece Erken'in paylaşımı olay oldu! Oğlu 'anne' deyince verdiği tepkiye bakın

Ece'ye bak sen! "Anne" diye seslenen oğluna bakın nasıl tepki verdi