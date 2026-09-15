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Motosiklet tutkunlarının iki ekstrem rotası: Karanlık Kanyon ve D915

Motosiklet tutkunlarının iki ekstrem rotası: Karanlık Kanyon ve D915
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Türkiye’nin doğusunda motosiklet tutkunlarına farklı deneyimler sunan Erzincan’ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon ve Taş Yolu ile Trabzon-Bayburt güzergahındaki D915 yolu, zorlu parkurları ve doğal güzellikleriyle macera arayan sürücülerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin doğusunda motosiklet tutkunlarına farklı deneyimler sunan Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon ve Taş Yolu ile Trabzon- Bayburt güzergahındaki D915 yolu, zorlu parkurları ve doğal güzellikleriyle macera arayan sürücülerin ilgisini çekiyor.

Kemaliye ilçesinde sarp kayalıkların arasından geçen Taş Yolu, Karanlık Kanyon'un etkileyici manzarası eşliğinde motosiklet sürücülerine farklı bir rota deneyimi sunuyor.

Dar geçişleri, tünelleri ve kayalık yapısıyla dikkat çeken yol, bir tarafta yükselen sarp kaya duvarları, diğer tarafta ise Fırat Nehri'nin oluşturduğu kanyon manzarasıyla sürücülere görsel şölen yaşatıyor.

Özellikle macera ve enduro motosiklet kullanıcılarının ilgisini çeken güzergah, yol şartları nedeniyle deneyimli sürücüler tarafından tercih ediliyor.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yer alan Bayburt - Trabzon sınırındaki D915 yolu ise özellikle Soğanlı Geçidi ve Derebaşı Virajları ile dikkati çekiyor.

Keskin virajları, eğimli yapısı ve yüksek rakımıyla sürücüler için dikkat ve tecrübe gerektiren güzergah, özellikle yaz aylarında motosiklet tutkunlarının rotaları arasında yer alıyor.

Sis, yağış ve değişken hava koşullarının etkili olabildiği bölgede sürücülerin yol ve hava şartlarını dikkate alarak hareket etmesi önem taşıyor.

Doğal güzellikleri ve zorlu sürüş koşullarıyla öne çıkan Karanlık Kanyon-Taş Yolu ile D915, motosiklet tutkunlarına Türkiye'nin farklı coğrafyalarını keşfetme fırsatı sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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