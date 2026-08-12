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Samsun, Ordu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı

Samsun, Ordu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleri ile Sinop'un kuzey ve iç kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların 13 Ağustos Perşembe günü saat 03.00 ile 18.00 arasında etkili olması beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Samsun, Ordu ve Sinop için "kuvvetli yağış" uyarısında bulundu.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, bölgede yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 13 Ağustos Perşembe günü saat 03.00'te başlayarak 18.00'e kadar etkili olması öngörülüyor. Uyarı kapsamında Samsun'un doğu kesimleri, Ordu'nun batı ve iç kesimleri ile Sinop'un kuzey ve iç kesimleri yer alıyor.

Olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini belirtti. Yetkililer, vatandaşların ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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