Erzurum ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı