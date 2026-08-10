Erzurum ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı