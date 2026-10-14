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Meteoroloji, Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta metrekareye 21-75 kg yağış uyarısı verdi

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Meteoroloji, Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta metrekareye 21-75 kg yağış uyarısı verdi
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta 15 Ekim Perşembe ilk saatlerden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Yağışların metrekareye 21-75 kg düşeceği ve 16 Ekim Cuma 06.00'ya kadar süreceği belirtildi; ani sel, su baskını, sarı kod uyarısı var.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenen yağışların 16 Ekim Cuma günü saat 06.00'ya kadar devam edeceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Vatandaşların söz konusu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarının sarı kod kapsamında olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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