Meteoroloji Ege Denizi için 5 Kasım'dan itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına uyarısı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ege genelinde etkili olması beklenen fırtınanın Perşembe günü ilk saatlerden itibaren başlayacağı tahmin ediliyor. Yapılan uyarılara göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın (5 Kasım Perşembe) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, 6 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra ise güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de ise rüzgarın yarın (5 Kasım Perşembe) sabah saatlerinde kuzeyinde, öğle saatleri itibarıyla ise genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Güney Ege'deki fırtınanın, 6 Kasım Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.

5 Kasım Perşembe günü saat 00: 00 itibarıyla başlayıp 6 Kasım Cuma günü saat 23: 59'a kadar geçerli olacak fırtına nedeniyle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı