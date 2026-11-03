Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji Düzce, Zonguldak ve Bartın için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Düzce, Zonguldak ve Bartın için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde 4 Kasım Çarşamba öğle saatlerinden 5 Kasım Perşembe 15.00'e kadar kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yağışın metrekareye 21-50 kilogram olması beklenirken sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar riski bulunuyor.

Meteoroloji, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği bildirildi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle uyarı yapıldı. Meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Uyarının 4 Kasım saat 12.00'de başlayıp 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 15.00'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Demet Akalın'a ikinci çocuk sorusu! Verdiği yanıt herkesi güldürdü

Demet Akalın'dan çocuk sorusuna bomba yanıt: Bir Google'la
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım

Özel'den Erdoğan'a çağrı: Birlikte yapalım, iki elle oy vereceğiz
Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var

15 yıl sonra açılan mezarda şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var
Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil

Eşine yapılan yorumlar Mehmet Günsür'e soruldu! Bakın ne dedi
Kolombiya'da 20 yıl ağrıları ciddiye alınmayan 26 yaşındaki Melisa'nın ötenazi başvurusu reddedildi: Ölmek istemiyorum, ağrının bitmesini istiyorum

20 yıl ağrısına kimse inanmadı! 26 yaşında ötenazi için başvurdu
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında 'Bu kadarı da olmaz' dedirten an!

Nikah masasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten görüntü!
Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak

Televizyon kanallarından radikal karar! Yeni dönem başlıyor