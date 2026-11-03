Meteoroloji Düzce, Zonguldak ve Bartın için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

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Meteoroloji, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği bildirildi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle uyarı yapıldı. Meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Uyarının 4 Kasım saat 12.00'de başlayıp 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 15.00'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı