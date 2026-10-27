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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü 4 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'da bu geceden perşembe sabahına kadar kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Şanlıurfa merkez ve kuzey ilçeleri ile Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde çok kuvvetli yağışa karşı sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Mardin, batman ve Şanlıurfa için gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak perşembe günü sabah saatlerine kadar Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Şanlıurfa'nın merkez ve kuzey ilçeleri, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında Çermik, Çüngüş, Ergani, Hani ve Dicle ilçeleri yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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