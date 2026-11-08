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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu'da kar, buzlanma ve don uyarısı yaptı

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve zirai don beklendiğini bildirdi. Üreticilerin zirai dona, sürücü ve yayaların ise buzlanma ve don kaynaklı ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller için kritik hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde kar yağışı ile birlikte şiddetli buzlanma ve zirai don olayı bekleniyor.

Erzurum'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı artık kent merkezini de adeta esir aldı. Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkisini artırmaya başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. Yağışların aralıklı karla karışık yağmur ve kar şeklinde kendini göstereceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis hadisesinin yaşanması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Üreticilere "zirai don" uyarısı

Açıklamada, ülkeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevre illerde gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiği vurgulandı. Yetkililer, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların oluşabilecek zararlara karşı mutlak suretle tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Ulaşımda "buzlanma ve don" alarmı

Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte bölge genelinde ciddi buzlanma ve don olaylarının görüleceği de belirtildi. Sürücülerin ve yayaların meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, kayma ve kaza gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istenirken, kış hazırlıklarının eksiksiz yapılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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