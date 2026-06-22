Kozan'da Meslek Lisesi Öğrencilerinden Çevre Dostu Proje: Atıkları Öğütüp Geri Dönüştürüyorlar

Adana'nın Kozan ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, okulda topladıkları plastik ve kağıt atıkları kendi geliştirdikleri öğütücü makineyle geri dönüştürerek hem çevreye katkı sağlıyor hem de mesleki becerilerini geliştiriyor.

Kozan Şehit Ardacan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sıfır atık bilincini artırmak amacıyla dikkat çeken bir projeye imza attı. Yıl sonu yaklaşması ile birlikte sınıflarda ve okul çevresinde biriken atıkları değerlendirmek isteyen öğrenciler, bölümler arası iş birliği yaparak kendi öğütücü makinelerini üretti.

Bilgisayar Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Elektrik Elektronik Teknolojisi alanlarında eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları sistemle plastik ve kağıt atıkları parçalayarak yeniden üretim sürecine kazandırıyor.

Atıkları makineyle dönüştürüyorlar

Öğrencilerin tasarlayıp ürettiği makinede atıklar önce küçük parçalara ayrılıyor, ardından farklı üretim aşamalarında kullanılabilecek hale getiriliyor. Proje sayesinde öğrenciler, okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulurken çevre bilincine de katkı sunuyor.

Okul Müdürü Bünyamin Akbulut, öğrencilerin farklı bölümlerdeki bilgi ve becerilerini bir araya getirip önemli bir çalışma ortaya koyduğunu belirterek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

"Amacımız sıfır atık farkındalığı oluşturmak"

Bilgisayar Makine Teknolojisi Öğretmeni Mehmet Akyar, projenin Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla hazırlandığını ifade ederek, "Öğrencilerimize sanayi ortamında atıkların nasıl geri dönüştürülebileceğini göstermek amacıyla bir öğütücü geliştirdik. Makinenin tüm aşamalarını öğrencilerimizle birlikte yaptık. Kağıt ve plastik malzemeleri geri dönüştürebilecek bir sistem oluşturduk. Asıl amacımız öğrencilerimize sıfır atık farkındalığını kazandırmak" dedi.

"Farklı alanlarda eğitim alarak geleceğe hazırlanıyoruz"

Projede görev alan öğrencilerden Enes İpek ise çalışmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade ederek "Öğretmenlerimiz sayesinde biz de sıfır atık projesine destek verdik. Okulumuzda farklı alanlarda eğitim alarak geleceğimiz için meslek sahibi oluyoruz. Kağıt ve plastik atıkları dönüştürüyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Berat Çolakoğlu da çevreye katkı sağlamaktan mutlu olduklarını belirterek, "Sınıflardan topladığımız kağıt ve plastik atıkları dönüştürüyoruz. Küresel ısınmanın azaltılmasına bizim de katkımız olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı