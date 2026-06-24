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Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Mereto Dağı'na bahar yeni geldi

Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Mereto Dağı'na bahar yeni geldi Haber Videosunu İzle
Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Mereto Dağı'na bahar yeni geldi
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Batman'ın Sason ilçesindeki 3 bin rakımlı Mereto Dağı'nın zirvesinde, haziran sonu olmasına rağmen yer yer 5 metreyi bulan kar örtüsü duruyor. Kent merkezinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklara karşın zirvede 10 derece olan hava, ziyaretçileri şaşırtıyor ve serinlemek isteyenleri bölgeye davet ediyor.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan ve 3 bin rakımı aşan Mereto Dağı'nın zirvesinde, haziran ayının sonlarına gelinmesine rağmen kar örtüsü duruyor. Yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşları şaşkına çeviriyor.

Batman kent merkezinde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde, Mereto Dağı'nın zirvesinde sıcaklığın yaklaşık 10 derece seviyelerinde olması dikkat çekiyor. Zirveye tırmanan vatandaşlar, dağda adeta ilkbahar mevsiminin yeni yaşandığını belirterek bölgenin serin havasına hayran kaldıklarını ifade etti. Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Mereto Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar, zirvede halen erimeyen kar kütleleriyle karşılaştıklarını belirterek, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen herkesi Mereto Dağı'nın temiz havasını solumaya davet etti.

Bölgenin en önemli doğal değerlerinden biri olan Mereto Dağı, yaz aylarında da karla kaplı görüntüsü ve serin iklimiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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