Haberler

Kuşadası Körfezi’nde 4 deniz kaplumbağası ölü bulundu

Kuşadası Körfezi’nde 4 deniz kaplumbağası ölü bulundu
Güncelleme:
+41 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası Körfezi’nde 4 deniz kaplumbağası ölü bulunurken, kaplumbağaların trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalanıp boğulmuş olabileceğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, körfezin trol avcılığına kapatılması çağrısında bulundu.

Kuşadası Körfezi'nde 4 deniz kaplumbağası ölü bulunurken, kaplumbağaların trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalanıp boğulmuş olabileceğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, körfezin trol avcılığına kapatılması çağrısında bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarından biri olan Kuşadası Körfezi'nde, balık avı sezonunun başlamasının ardından deniz kaplumbağası ölümleri yaşandı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, son iki gün içerisinde 3 juvenil yeşil deniz kaplumbağası ile 1 yetişkin caretta carettanın ölü olarak bulunduğu bildirildi. Ölü kaplumbağalar üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yara ya da dış etken kaynaklı belirgin bir bulguya rastlanmazken, Başkan Sürücü ölümlerin balık avı sezonunun başlamasıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle kaplumbağaların trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalanarak uzun süre su altında kalmaları sonucu boğulmuş olabileceğini belirtti.

Özellikle trol teknelerinin deniz tabanı boyunca sürükledikleri ağların deniz kaplumbağaları açısından önemli bir risk oluşturduğu ifade eden Sürücü; "Bilimsel araştırmalar, trol operasyonlarında ağın su altında kalma süresinin kaplumbağaların ölüm riskini artırdığını göstermektedir. Ölen kaplumbağaların gerekli ölçümleri yapılmış, doku ve kabuk örnekleri alınarak, iş birliği içerisinde olduğumuz Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderilmiştir. Etçil beslenen caretta carettaların yanı sıra, özellikle otçul olarak beslenen juvenil yeşil deniz kaplumbağaları da deniz çayırları açısından zengin olan Kuşadası Körfezi'nde görülmektedir. Kuşadası Körfezi'nde, herkesin de gözlemlediği gibi, kıyıya çok yakın bölgelerde dahi geceleri trol teknelerinin avlandıkları görülmektedir. Deniz tabanı boyunca sürüklenen trol ağları yalnızca hedeflenen balık türlerini değil, deniz ekosisteminin tamamını etkilemektedir. Bu faaliyetler, deniz çayırlarının tahrip edilmesine, deniz tabanındaki taş ve habitatların yerinden oynatılmasına, balıkların yaşam ve beslenme alanlarının bozulmasına, denizel biyoçeşitliliğin zarar görmesine, su altı arkeolojisi açısından büyük önem taşıyan arkeolojik kalıntıların ve amforaların zarar görmesine neden olabilmektedir. Ayrıca trol faaliyetleri, yerel kıyı balıkçılığının gelişimini de olumsuz etkilemektedir" dedi.

"Kuşadası Körfezi trol avcılığına kapatılmalı"

Trol teknelerinin küpeştelerinde usturmaça olarak kullandıkları atık araç lastiklerinin de ayrı bir çevre sorunu olduğuna dikkat çeken Sürücü; "Kullanım ömrünü tamamlayan ve denize bırakılan lastikler, deniz ekosistemi açısından son derece değerli olan Posidonia oceanica deniz çayırlarının üzerine bırakıldığında bu hassas habitatlara fiziksel zarar verebilmekte, deniz canlılarının barınma, beslenme ve üreme alanlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Posidonia oceanica çayırları yalnızca çok sayıda deniz canlısına yaşam alanı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda karbonun tutulması ve kıyı ekosistemlerinin korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Kuşadası Körfezi, deniz kaplumbağalarının, yunusların, Akdeniz foklarının ve çok sayıda deniz canlısının yaşam alanıdır. Denizel biyoçeşitlilik açısından böylesine önemli bir körfezin, deniz tabanını tahrip eden ve koruma altındaki türlerin hedef dışı av olarak yakalanma riskini artıran faaliyetlerden korunması gerekmektedir. Kuşadası Körfezi trol avcılığına kapatılmalı, denizel biyoçeşitliliğin korunması sağlanmalı ve yerel kıyı balıkçılığının gelişmesi desteklenmelidir. Kuşadası Körfezi'ni korumak, yalnızca deniz canlılarını değil, geleceğimizi korumaktır. Kaplumbağaları denizde görerek haber veren Seval Fatma Kadı, Ayşe Gerçek, Erkan Beydilli ve Ataberk Dayan'a duyarlılıkları için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki evladını hayattan koparıp pişkince 'Bizim de hayatımız söndü' dediler

Acılı babanın yüzüne pişkince bunları söylediler
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor

Arda Güler beklenen imzayı atıyor
Medvedev'den dünyayı alarma geçiren nükleer çıkış: Birkaç adım kaldı

3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım hakkında çıkan iddialara yalanlama

Fenerbahçe'den güne damga vuran o iddia için jet hızında yalanlama
Seferihisar Belediye Başkanı'nın mesajlarında Uğur Dündar detayı ortaya çıktı

Belediye Başkanının sevgilisiyle mesajında Uğur Dündar detayı
Faiz, dolar ve altın üçgeni: Vatandaşı ne bekliyor?

Faiz, dolar ve altın üçgeni: Vatandaşı ne bekliyor?
Yemen'de “dönüm noktası” olarak görülen gelişme! Husiler, Babülmendep'in kapısına kadar ilerledi

Savaşta dönüm noktası! Küresel ticaretin kilit noktası el değiştirdi