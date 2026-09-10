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Bir dönemin efsanesiydi! Tüdanya'nın son hali sevenlerini kahretti

Bir dönemin efsanesiydi! Tüdanya'nın son hali sevenlerini kahretti
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1980'li yıllara damga vuran ve geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle sesini kaybeden usta sanatçı Tüdanya’nın son hali ortaya çıktı. Yaşadığı ağır sağlık sorunlarına rağmen beste yapmaya devam eden sanatçının güçlü duruşu sevenlerini duygulandırdı.

  • 1986 yılında çıkardığı "Seni Sevmeyen Ölsün" şarkısıyla arabesk müzikte zirveye oturan Tüdanya, 2020 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybetti.
  • Tüdanya son konserini 2018 yılında verdi ve uzun süredir ekranlardan ve sahnelerden uzak bir yaşam sürdürüyor.
  • Gırtlak kanseri tedavisi süresince Haluk Levent ve AHBAP Derneği'nin destek olduğu Tüdanya, hâlâ şarkı sözleri yazıp yeni eserler üretiyor.

1986 yılında çıkardığı "Seni Sevmeyen Ölsün" şarkısıyla dönemin müzik dünyasında zirveye oturan arabesk müziğin usta ismi Tüdanya, uzun süredir ekranlardan ve sahnelerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Son konserini 2018 yılında veren, 2020 yılında ise geçirdiği kalp krizinin ardından gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybeden usta sanatçı, uzun bir aradan sonra görüntülendi.

"MÜZİKLE HAYATA TUTUNMAYA DEVAM EDİYOR"

Hastalık sürecinde ses tellerini kaybeden Tüdanya’yı evinde ziyaret eden Murad Salahlı, usta sanatçının son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Salahlı paylaşımında, sanatçının mücadeleci ruhuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Uzun süredir gırtlak kanseriyle mücadele eden Tüdanya’nın karşısında bir kez daha ne kadar güçlü bir kadın olduğunu gördüm. Her ne kadar hayat ona zor sınavlar yaşatmış olsa da o, hiçbir zaman umudunu ve üretme isteğini kaybetmedi. Tüdanya, hâlâ şarkı sözleri yazıyor, yeni eserler üretiyor ve müzikle hayata tutunmaya devam ediyor."

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Gırtlak kanseri tedavisi süresince Haluk Levent ve AHBAP Derneği'nin de destek olduğu bilinen Tüdanya'nın son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Binlerce müziksever ve hayranı, usta sanatçı için "Şifa diliyoruz", "Rabbim sağlık versin" ve "Sen bizim çocukluğumuzun sesisin" yorumlarıyla destek mesajları paylaştı.

İşte Tüdanya'nın son hali; 

Kaynak: Haberler.com
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