Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Eşi için yeni pozlar verdi

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Koç'un parfüm markasının tanıtımı için objektif karşısına geçmeye devam ediyor.

İLK POZLAR 3 EYLÜL'DE GELMİŞTİ

Ali Koç, 3 Eylül'de eşi Nevbahar Koç ile birlikte kamera karşısına geçmişti. Çiftin yan yana oturduğu çekimde Koç'un elinde parfüm şişesiyle poz verdiği görülmüştü.

BU KEZ YENİ KARELER GELDİ

İlk çekimin ardından Ali Koç'un yer aldığı yeni tanıtım kareleri de ortaya çıktı. Yeni fotoğraflarda Koç, Nevbahar Koç ile birlikte yeniden objektif karşısına geçerken çekime bir kadın daha eşlik etti.