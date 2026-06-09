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Geçen yıl kuruyan kuş cenneti eski günlerine döndü

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Konya ve Karaman sınırları içerisinde yer alan ve geçen yıl kuruyan Akgöl, son yağışların ardından su tutarak eski görünümüne kavuştu. Bölge, başta flamingolar (allı turna) olmak üzere çok sayıda göçmen kuş türüne yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçeleri ile Karaman'ın Ayrancı ilçesi sınırlarında yer alan, 1993 yılında birinci derece doğal sit alanı, 1995 yılında ise tabiatı koruma alanı ilan edilen 6 bin 787 hektarlık Akgöl Sazlıkları, göçmen kuşların göç rotası üzerinde önemli bir nokta oluşturuyor. 

200 KUŞ TÜRÜNÜ BARINDIRIYOR

Göçmen kuşların yaşam alanı olması açısından büyük öneme sahip olan sazlıklarda, flamingolar, karabataklar ve pelikanlar gibi 200'den fazla çeşitli kuş türü yaşamını sürdürüyor.

KURUYAN GÖL YENİDEN CANLANDI

Halk arasında "allı turna" olarak da bilinen flamingolar ve diğer kuş türleri, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen fotoğrafçılar, son yağışlarla birlikte kuruyan gölün yeniden su tutarak canlandığını ve kuşları fotoğraflamak için eşsiz bir ortam oluştuğunu ifade etti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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