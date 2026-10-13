Kocaeli Valiliği, 14-15 Ekim'deki kuvvetli sağanak için vatandaşları uyardı

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Kocaeli Valiliği, kentte 14 ve 15 Ekim'de etkili olması beklenen kuvvetli ve şiddetli sağanak nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün aralıklarla devam eden yağışların akşam saatlerinde sona ermesinin beklendiği belirtildi. 14 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinde başlaması beklenen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. 15 Ekim Perşembe günü de aralıklarla süreceği öngörülen yağışların, akşam saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının düşeceği bildirilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Afad tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'te ise "Kocaeli'de yarin çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve fırtına tehlikelerine karşı tedbirli olun" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı