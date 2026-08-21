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Kırklareli Barajı'na 450 Bin Yavru Sazan Bırakıldı

Kırklareli Barajı'na 450 Bin Yavru Sazan Bırakıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iç su kaynaklarındaki balık popülasyonunun korunması ve artırılması amacıyla yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Kırklareli Barajı’na 450 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iç su kaynaklarındaki balık popülasyonunun korunması ve artırılması amacıyla yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Kırklareli Barajı'na 450 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Kırklareli Barajı'nda gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasına Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve DSİ 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı katıldı.

450 bin yavru sazan suyla buluştu

Proje kapsamında Kırklareli Barajı'nın sularına 450 bin yavru sazan balığı bırakılarak balık popülasyonunun artırılması hedeflendi.

Gerçekleştirilen çalışma ile su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, balık popülasyonunun güçlendirilmesi, sucul ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunması amaçlanıyor.

Yetkililer, balıklandırma çalışmalarının doğal su kaynaklarının korunmasına ve sucul yaşamın desteklenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması, balık varlığının artırılması ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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