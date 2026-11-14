Kastamonu İhsangazi'deki şelalenin turizme kazandırılması isteniyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kayalıkları aşındırarak oluşan ve katman halinde akan şelale, bölgeyi ziyaret edenlere görsel şölen oluşturuyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Akkirpi köyü mevkiindeki şelale, keşfedilmeyi bekliyor. Doğal olarak, aşındırdığı kayalar arasında akan şelale ziyaretçilerini mest ediyor. Yaklaşık 30 dakikalık bir yürüyüşle ulaşılabilen şelale, havadan görüntülendi.

"Turizme kazandırılması en büyük dileğimiz"

Şelaleyi ziyaret eden bölge sakinlerinden Ayhan Başcı, "Şu an 'Ördek Göletimizdeyiz. Burası daha önce yabani ördeklerin yuva yaptıkları, konakladıkları bir alan. Bundan dolayı ismine Ördek Göleti denmiş. Gördüğünüz gibi bir şelalesi var. Önce bir ana kayayı oymuş, küvet şeklindeki bir alandan çıkarak ikinci bir kademeye geçiyor. Çok doğal, çok güzel bir oluşum, görülmesi gereken bir yer. Bu güzergahın hem memleketimize, turizme kazandırılması en büyük dileğimiz. Ayrıca buranın korunması gerekiyor" dedi.

"Turistik destinasyon haline gelebilir"

Şelalenin aktığı bölgede incelemelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Öörevlisi Hikmet Haberal ise, "Buranın bir orman çeşitliliği, yani flora çeşitliliği var. Aynı zamanda yaban hayatı var ve burada özellikle birçok kelebek türüne rastladım. Öncelikli olarak kelebek çeşitleri gözüme farklı gelmeye başladı. Buz gibi pınar, pınar akan suyu var. Tabiat parkı, tescillenme alanı olabilecek bir yer. Bu geçtiğimiz güzergah, dere boyunca harika. Şelalenin aktığı havuzun önü de Ördek Göleti olarak anılıyor, buraya ördekler geliyormuş. Kaynak değerlerinden en önemlilerinden birisi de şelalelerin olması. Sağlı, sollu köyler var. Yakında İstanbul yolu güzergah üzerinde olması, Sipahiler Mağarası, Kaya Mezarı'nın bu coğrafyaya yakın olması vesilesiyle, burasının tamamen bir turizm rotasyonuna gelebileceğini düşünüyorum. Bunlar bizim için kaynak değerlerdir. Flora ve fauna çeşitliliği var. Su kaynakları, şelalesiyle, otantik yerel yaşam köyleriyle ve Sipahiler Kaya Mezarı'yla birlikte bütüncül anlamda tam bir turistik destinasyon haline gelebilir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı