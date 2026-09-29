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Kars Sarıkamış'ta 2 bin 634 rakımdaki yapay gölet kartpostallık manzara oluşturuyor

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Kars Sarıkamış'ta 2 bin 634 rakımdaki yapay gölet kartpostallık manzara oluşturuyor
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde 2 bin 634 rakımda sarıçam ormanlarının arasında yer alan yapay gölet, kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Kışın pistlerde suni kar üretiminde kullanılan gölet, yazın bölgedeki yaban hayvanlarına su kaynağı oluyor.

Kars'ta, 2 bin 634 rakımda sarıçam ormanlarının arasında yer alan yapay gölet, doğal güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, kar yağışının yetersiz olduğu dönemlerde pistlerde suni kar üretiminde kullanılmak üzere oluşturulan gölet, sonbaharda bölgeye farklı bir güzellik katıyor. Sarıçam ormanlarının ortasında masmavi görüntüsüyle dikkat çeken gölet, havadan görüntülendiğinde adeta kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

"Yaban hayatına da su kaynağı"

Kış sezonunda kayak merkezinin kar ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan gölet, yaz aylarında ise bölgedeki yaban hayvanları için önemli bir su kaynağı olarak öne çıkıyor. Sarıkamış'ın geniş ormanlık alanlarında yaşayan canlılar, yüksek rakımda bulunan su kaynağından yararlanıyor.

"Sarıçam ormanlarının arasında eşsiz manzara"

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış, kristal karının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Sarıçam ağaçlarıyla çevrili kayak merkezinde bulunan yapay gölet, özellikle drone görüntülerinde bölgenin eşsiz doğasını gözler önüne seriyor.

Göletin çevresini saran sarıçamlar, yüksek rakım ve yemyeşil doğayla birleşince ortaya Sarıkamış'a özgü etkileyici bir manzara çıkıyor. Havadan çekilen görüntülerde ormanın içerisinde adeta saklı bir gölü andıran alan, bölgenin doğal dokusuna ayrı bir güzellik katıyor.

Kışın kayak pistlerine kar üretimi için kullanılan gölet, sarıçam ormanlarının arasında oluşturduğu görüntüyle Sarıkamış'ın doğal güzellikleri arasında yerini alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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