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Yüksel Yıldırım: Samsunspor delisi olarak sesleniyorum, kırgınlıkları bir kenara bırakalım

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Yüksel Yıldırım: Samsunspor delisi olarak sesleniyorum, kırgınlıkları bir kenara bırakalım
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Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde taraftarlarla yaşanan kırgınlıklara ilişkin yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Süper Lig'de kötü günler geçiren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, kulüp gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

''SAMSUNSPOR DELİSİ OLARAK SESLENİYORUM''

Taraftara bir başkan olarak değil, Samsunspor sevdalısı olarak seslendiğini belirten Yıldırım, "Bu şehrin sokaklarında büyümüş, tribünlerin öfkesiyle coşmuş, maratonun sesinde kendini bulmuş, Atatürklü arma için ömrünü vermeye hazır bir Samsunspor delisi olarak sesleniyorum" dedi.

Tribünlerden ve sosyal medyadan yükselen tepkilerin farkında olduğunu ifade eden Yüksel Yıldırım, sportif sonuçlar, transferler, bilet politikası ve takımın sahadaki performansına yönelik eleştirileri duyduğunu söyledi. Bazı sözleriyle taraftarları kırmış olabileceğini de belirten Yıldırım, "Ben taraftarlarla kavga eden bir başkan olarak anılmak istemiyorum. Ben taraftarlarla birlikte Samsunspor'un çıkarları için mücadele eden bir başkan olmak istiyorum" diye konuştu.

''SİZ BU KULÜBÜN RUHUSUNUZ''

Samsunspor'un birlikteliğinin önemine dikkat çeken Yıldırım, "Siz bu kulübün ruhusunuz. Geçmişi, bugünü ve geleceğisiniz. Bu arma sizin alın teriniz, haykırışınız ve mirasınız" ifadelerini kullandı. Göreve geldikleri günden bu yana kulübü daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını belirten Yıldırım, pandemi döneminde dahi Samsunspor'u ayağa kaldırmak için mücadele ettiklerini söyledi.

''BUNDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM''

Taraftarların eleştirilerini yok saymadığını vurgulayan Yıldırım, "Bazen birbirimize kızarız, bağırırız, tartışırız ama Samsunspor'a küsüp sırtımızı dönmeyiz. Söylediklerimin yanlış anlaşıldığı veya gönül kırdığı noktalar varsa bundan dolayı üzgünüm" şeklinde konuştu.

Takımın kritik bir süreçten geçtiğini belirten Yıldırım, taraftarlara tribünleri doldurma ve takımı yalnız bırakmama çağrısı yaptı. Yıldırım, "Şimdi geçmişi büyütme zamanı değil. Şimdi yan yana durma, tek yürek olma zamanı. Kapımız da gönlümüz de taraftarımıza sonuna kadar açıktır" sözlerini dile getirdi.

Yüksel Yıldırım son olarak, "Atatürk'lü armaya küsülmez; çünkü Samsunspor hepimizden büyüktür. Kırgınlıkları bir kenara bırakalım, yanlışları birlikte düzeltelim ve Samsunspor'u hak ettiği yere omuz omuza taşıyalım. Birlikte, tek yürek, tek nefes, tek sevda en büyük Samsunspor" diyerek sözlerini tamamladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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