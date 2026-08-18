Karadağ Barajıyla 2 Bin 810 Dekar Tarım Arazisi Modern Sulamaya Kavuşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapımı sürdürülen Karadağ Barajı'nın tamamlanmasıyla 2 bin 810 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle buluşturulacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, kuraklıkla mücadele ve modern sulama altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen yatırımlar sürüyor. Bu kapsamda DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapım çalışmaları devam eden Kemah Karadağ Barajı'nın bölge tarımına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karadağ Barajı'nın bölge ekonomisi ve tarımsal kalkınma açısından önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Barajın tamamlanmasıyla 2 bin 810 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemlerine kavuşacağını ifade eden Balta, tesisin temelden 43 metre yüksekliğe ve 714 bin metreküp su depolama hacmine sahip olduğunu söyledi.

Balta, baraj sayesinde tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılmasının ve üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirterek, yatırımın bölge tarımına önemli katkı sunacağını kaydetti.

Kuraklığa karşı güçlü altyapı

Küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerinin giderek arttığına dikkat çeken Balta, suyun sürdürülebilir yönetiminin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Karadağ Barajı'nın da bu kapsamda hayata geçirilen yatırımlardan biri olduğunu belirten Balta, projenin tamamlanmasıyla bölge halkının uzun vadeli su ihtiyacının karşılanmasına ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacağını söyledi.

Balta, DSİ'nin Türkiye genelinde su altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüreceğini belirterek, Karadağ Barajı'nın Erzincan ve ülke tarımı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı