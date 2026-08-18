Haberler

Karadağ Barajıyla 2 Bin 810 Dekar Tarım Arazisi Modern Sulamaya Kavuşacak

Karadağ Barajıyla 2 Bin 810 Dekar Tarım Arazisi Modern Sulamaya Kavuşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Erzincan’ın Kemah ilçesinde yapımı sürdürülen Karadağ Barajı’nın tamamlanmasıyla 2 bin 810 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle buluşturulacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapımı sürdürülen Karadağ Barajı'nın tamamlanmasıyla 2 bin 810 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle buluşturulacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, kuraklıkla mücadele ve modern sulama altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen yatırımlar sürüyor. Bu kapsamda DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapım çalışmaları devam eden Kemah Karadağ Barajı'nın bölge tarımına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karadağ Barajı'nın bölge ekonomisi ve tarımsal kalkınma açısından önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Barajın tamamlanmasıyla 2 bin 810 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemlerine kavuşacağını ifade eden Balta, tesisin temelden 43 metre yüksekliğe ve 714 bin metreküp su depolama hacmine sahip olduğunu söyledi.

Balta, baraj sayesinde tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılmasının ve üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirterek, yatırımın bölge tarımına önemli katkı sunacağını kaydetti.

Kuraklığa karşı güçlü altyapı

Küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerinin giderek arttığına dikkat çeken Balta, suyun sürdürülebilir yönetiminin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Karadağ Barajı'nın da bu kapsamda hayata geçirilen yatırımlardan biri olduğunu belirten Balta, projenin tamamlanmasıyla bölge halkının uzun vadeli su ihtiyacının karşılanmasına ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacağını söyledi.

Balta, DSİ'nin Türkiye genelinde su altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüreceğini belirterek, Karadağ Barajı'nın Erzincan ve ülke tarımı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...

AK Parti'ye geçen ismin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık bu sitede şort giyemeyecek

Bir ilimizden çok konuşulacak karar! Erkekler artık şort giyemeyecek
Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba

Geri dönüyor! Yeni adresi bomba
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme

Yüz binlerce kişiye emeklilik müjdesi! Meclis’e geliyor
Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 isim Italiano ile yeniden doğdu

3 futbolcu Sergen'i bin pişman etti!
Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in aşkı çok konuşulmuştu! Bakın ne paylaştılar

Aşkları çok konuşulmuştu! Ünlü çift bakın ne paylaştı
Keşap'ta sel felaketi: Kayıp genç bulundu, dayısı aranıyor

Selde kaybolan Muhammed'in cansız bedenine ulaşıldı
Murat Övüç'ün 4 korumayla sahneye çıktığı görüntü tartışma yarattı

Bu adam kim ve neden bu kadar korumayla geziyor?