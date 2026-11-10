Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde soğuklar etkili oldu, Göksun'da eksi 6,9 ölçüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde soğuklar etkili oldu, Göksun'da eksi 6,9 ölçüldü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde dondurucu soğuklar etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgenin en soğuk merkezi eksi 6,9 dereceyle Göksun oldu. Elbistan merkezinde eksi 5,9 ölçülürken park halindeki araçların camları buz tuttu.

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle termometreler sıfırın altına düştü. Bölgenin en soğuk yeri sıfırın altında eksi 6,9 derece ile Göksun oldu.

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkisini artırdı. Elbistan'ın yüksek rakımlı Sarıgüzel Yaylası'nda etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre gece sıcaklıkları tüm kuzey ilçelerinde sıfırın altına geriledi.

Kayıtlara geçen verilere göre bölgenin en soğuk merkezi eksi 6,9 derece ile Göksun oldu. Elbistan ilçe merkezinde termometreler eksi 5,9 dereceyi gösterirken; Akarca mevkisinde eksi 5,5, Kangal köyünde ise eksi 5,3 derece ölçüldü. Dondurucu soğuklar nedeniyle Elbistan'da park halindeki araçların camları buz tuttu.

Ekinözü ilçe merkezinde sıcaklık sıfırın altında eksi 5,3 dereceye düşerken, Nurhak ilçesinde termometreler eksi 4,7 dereceyi gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor 16

Ve bomba patladı! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

Beşiktaş'ın yıldızı Vlahovic'e Sırbistan'da büyük tepki

Ne yaptın sen Vlahovic? Başı büyük dertte

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor29

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor
Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi

Ve bomba patladı! Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Mahkeme gerekçesini açıkladı
Devlet erkanı Anıtkabir’de! Atatürk vefatının 88. yılında anılıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Defter’e yazdığı not
Tarih anlatayım derken tartışmanın fitilini ateşledi41

Bu bir tarih videosu mu? Görüntüleri izleyenler ikiye bölündü
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi

İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi12

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder