Geçen yıl kuraklık, bu yıl ise aşırı yağışlar nilüferlerin görsel şölenini geciktirdi

DENİZLİ (İHA) – Türkiye'nin en büyük nilüfer tarlasını bünyesinde barındıran Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde geçen yıl kuraklık, bu yıl ise aşırı yağışlardan etkilenen nilüferler geç çiçek açtı. Uzun yıllar sonra ilk kez yüzde 100 doluluk orasına ulaşılan gölde yeşil, mavi ve beyazın buluşmasına tanıklık edilen tekne turlarının kasım ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Denizli'de nilüfer çiçekleriyle bezeli su yüzeyi ve zengin kuş çeşitliliğiyle doğa tutkunlarının ilgisini çeken Işıklı Gölü, ekoturizmin gözde noktalarından biri haline geldi. Su yüzeyini kaplayan nilüfer çiçekleriyle adeta bir görsel şölen sunan göl, düzenlenen kayık turlarıyla ziyaretçilere huzurlu anlar sunuyor. Kuş gözlemciliği ve doğa fotoğrafçılığı için eşsiz bir rota haline gelen göl, yaklaşık 73 kilometrekarelik alanı kaplayan genişliğiyle Ege Bölgesi'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl kuraklık, bu yıl ise aşırı yağışlar olumsuz etkiledi

Son 6 yıldır her yıl daha fazla talep gören nilüfer turlarıyla anılan Işıklı Gölü'ndeki biyolojik yaşam, geçen yıl kuraklık, bu yıl ise aşırı yağışlardan olumsuz etkilendi. Geçen yıl yaşanan kuraklık hem göldeki nilüferlerin bir bölümünün kurumasına hem de su sıkıntısı nedeniyle turların kısa sürede sona ermesine neden oldu. Bu yıl ise uzun yıllar ortalamasının üzerine bir yağış alan gölde geçen yıl 2 metreye kadar düşen su seviyesi, bu yıl 6-7 metreye kadar yükseldi. Su seviyesinin yüksek olması nedeniyle yüzeye geç ulaşan nilüferler hem zayıf kaldı hem de çiçek ebatları geçtiğimiz yıllara göre küçük oluştu. Uzun yıllar sonra ilk kez yüzde 100 doluluk oranına oluşan Işık Gölü'ndeki durum nilüfer çiçeklerini olumsuz etkilese de bu yıl havaların soğuyacağı kasım ayına kadar sürmesi hedeflenen turlar, teknecilerin yüzünü güldürdü.

"Turların bu yıl daha geç kapanmasını bekliyoruz"

Her gün Çivril'e bağlı Beydilli Mahallesi'nden çıkarak yerli ve yabancı turistlerin nilüferlerin görsel şölenine tanıklık etmelerini sağlayan tur teknesi sahibi Hüseyin Akar, "Geçen sene burada su seviyesi 2 metre civarındaydı. Bu yıl ise bu sene 6-7 metreye ulaştı. Yani göl yüzde 100 doluluk oranına ulaştı hemen hemen. Geçen yıla göre nilüfer sayısı az, çünkü geçen yıl kuraklıktan bayağı etkilendiler. Bu yıl da su seviyesinin yüksek olmasından dolayı yüzeye ulaşmakta sıkıntı yaşadıkları için bu yıl biraz zayıflar ve çiçekleri de ebat olarak küçük ama buna da şükür. Bu sene turlara olan ilgi biraz fazla. 1 Mayıs itibarıyla başlayan turların bu yıl su sıkıntısı beklenmediği için kasım ayına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Seviye yüksek olduğu için tekneler rahat hareket ediyor ve çiçekler de kırağı düşünceye kadar açmaya devam eder. Biz herkesi bu doğa güzelliğini görmek için Çivril'e davet ediyoruz" dedi.

"Doğa harikasını yeniden görmek istedim"

Nilüfer çiçeklerini görmek için Afyonkarahisar'dan gelen Mehmet Demir, "Çok güzeldi, akşam yaklaştığı için çiçekler kapanmaya başlamıştı yavaş yavaş. Doğa harikası bir durum. Bu benim ikinci gelişim. Bu yıl yağmurlar çok düştüğü için su bayağı yükselmiş, ağaçlar falan suyun içerisinde kalmış. Doğa harikası ve herkesin görmesini tavsiye edeceğimiz bir yer" diye konuştu.

İzmir'den gelen ve gezintiden çok memnun kaldığını ifade eden Mehmet Anıl Çelik ise, "Nilüfer çiçeklerini gördükçe içim açıldı, adeta bir cennet gibiydi. Tekneci arkadaş bize bayağı yardımcı oldu. Gölün durumu, bitki yapısı ve suyun nereden geldiği gibi bilgiler verdi. Burayı daha önce hiç görmemiştim. Sosyal medyada görüp merak ediyordum ama gelince çok hoşuma gitti" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı