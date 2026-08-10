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Ahlat'ta şantiyede toz hortumu kamerada

Ahlat'ta şantiyede toz hortumu kamerada
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde aniden oluşan hortum, işçilerin cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Toz bulutu şeklinde yükselen hortum kısa sürede etkisini kaybederken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaat şantiyesinde oluşan hortum, çalışanların cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde, rüzgarın etkisiyle ilginç bir doğa olayı meydana geldi. Şantiye alanında aniden oluşan hortum, bölgede çalışan işçilerin dikkatini çekti. İşçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, yerden yükselen yoğun toz bulutunun rüzgarın etkisiyle dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği ve kısa sürede dev bir hortum görünümü oluşturduğu görüldü. İş makinelerinin bulunduğu alanda ilerleyen hortum, bir süre etkisini sürdürürken, şantiye çalışanları da yaşanan doğa olayını cep telefonlarıyla anbean kayıt altına aldı. Görüntülerde hortumun beraberinde oluşturduğu toz bulutunun geniş bir alana yayıldığı görülürken, olay sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kısa süre sonra etkisini kaybeden hortum, geride ilginç görüntüler bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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