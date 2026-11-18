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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında "Binalarda Enerji Verimliliği: Yerel Yönetimler" başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen panelde Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarında enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliğin nasıl ele alındığını anlattı.

Hatay'da 196 bini aşkın bağımsız bölümün yeniden inşa edildiğini belirten Masatlı, enerji tasarrufu sağlayan yapı teknolojileri, yenilenebilir enerji kullanımı, yağmur suyu hasadı, akıllı aydınlatma sistemleri, sürdürülebilir ulaşım ve çevreye duyarlı kent planlaması gibi uygulamalara değindi.

Masatlı, sürdürülebilir şehirlerin oluşturulmasında yerel yönetimlerde güçlü koordinasyon mekanizmalarının önemine dikkat çekerek, bilimsel bilgi, mali kaynak ve uygulama iradesinin ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Panelde, Hatay'ın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde enerji verimliliği, kaynak yönetimi ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik uygulamaları uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı