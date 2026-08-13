Giresun'da Şiddetli Yağış Sel ve Ulaşım Sorunlarına Yol Açtı

Giresun'da etkili olan sağanak yağış, Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu.

Özellikle grup yollarında meydana gelen taşkınlar ulaşımı olumsuz etkilerken, ekipler bölgelerde çalışma başlattı

Yağlıdere ilçesi Günece köyündeki Dalıp Deresi şiddetli yağışlar sonrası taştı. Dere üzerindeki hidroelektrik santrali selde zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı