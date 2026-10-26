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Giresun Bulancak'ta 15 yıldır beklenen ahşap asma köprünün yenilenmesine başlandı

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Giresun Bulancak'ta 15 yıldır beklenen ahşap asma köprünün yenilenmesine başlandı Haber Videosunu İzle
Giresun Bulancak'ta 15 yıldır beklenen ahşap asma köprünün yenilenmesine başlandı
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Giresun Bulancak'ta Kovanlık ile Yeşilhisar'ı bağlayan Pazarsuyu üzerindeki ahşap asma köprünün yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 15 yıldır güvenlik riski nedeniyle mücadele eden bölge sakinleri, köprünün 15 gün içinde tamamlanarak hizmete açılmasını bekliyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık grup yolu ile Yeşilhisar köyünü birbirine bağlayan Pazarsuyu üzerindeki ahşap asma köprünün yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Yıllardır çürüyen tahtaları ve güvenlik riski nedeniyle vatandaşların korkuyla kullandığı köprü için başlatılan çalışma, bölge sakinlerini sevindirdi. Yaklaşık 15 yıldır köprünün yenilenmesi için mücadele verdiklerini belirten vatandaşlar, seslerini duyuran haberin ardından çalışmaların başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Özellikle yağışlı havalarda su seviyesi ve akıntısı artan Pazarsuyu üzerindeki köprü, uzun yıllardır bölge halkının ulaşımda kullandığı güzergahlardan biri oldu. Ancak zamanla yıpranan ahşap yapısı nedeniyle tehlike oluşturduğu belirtilen köprü, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Köprüyü kullanırken yaralananların ve suya düşerek boğulma tehlikesi geçirenlerin olduğunu belirten mahalle sakinleri, yeni köprünün yapılmasıyla korku ve endişelerinin sona ermesini bekliyor.

"15 yıldır bu korkuyla yaşadık"

Mahalle sakinlerinden Mecit Baş, yıllardır köprünün yenilenmesi için ilgili kurumlara başvurduklarını ancak ödenek yetersizliği gerekçesiyle sonuç alamadıklarını söyledi. Köprünün mevcut haliyle ciddi risk oluşturduğunu dile getiren Baş, kendisinin de köprüden düşerek yaralandığını belirtti.

Yıllardır sürdürdükleri mücadelenin basında yer almasının ardından çalışmaların başladığını ifade eden Baş, "Burada birçok kişi yaralandı, boğulma tehlikesi geçirenler oldu. Ben de bu köprüden düşerek yaralandım. Bugüne kadar defalarca ilgili kurumlara müracaat ettik ancak ödenek olmadığı için yapılamadığı söylendi. Basında çıkan haberlerin ardından birkaç ay geçmeden köprünün yapımına başlandı. Şimdi de 15 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağı söyleniyor. Bu kadar kısa sürede yapılabiliyorsa neden 15 yıldır bize bu korku ve endişe yaşatıldı, bilemiyorum. Sesimizi duyarak sorunumuzun çözümü için çalışma başlatan devletimizin yetkililerinden Allah razı olsun" dedi.

Yeni köprünün tamamlanmasıyla bölge halkının daha güvenli bir ulaşım imkanına kavuşması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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