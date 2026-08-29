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Erzincan-Sivas yolunda heyelan: Ulaşım durdu

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Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde sağanak ve dolu yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım durdu.

Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde sağanak ve dolu yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım durdu.

Kentte Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından gece saatlerine sağanak ve dolu etkili oldu.

Yağışın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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