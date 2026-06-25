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Erzincan'da bin öğrenci geleneksel oyunlar şenliğinde buluştu

Erzincan'da bin öğrenci geleneksel oyunlar şenliğinde buluştu
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Erzincan'da bin öğrencinin katılımıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde çocuklar mendil kapmaca, sek sek, yakan top gibi oyunlarla hem yarıştı hem de kültürel mirası yaşattı.

Erzincan'da çocukların geleneksel oyunlarla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, Müstakil Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi.

Şenliğe Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür katıldı.

Etkinlik kapsamında anaokulu öğrencileri mendil kapmaca, birinci sınıf öğrencileri yağ satarım bal satarım, ikinci sınıf öğrencileri sek sek, üçüncü sınıf öğrencileri yakan top ve dördüncü sınıf öğrencileri ise dokuz taş oyunlarında yarıştı. Şenliğe il genelindeki okullardan toplam bin öğrenci katılım sağladı.

Öğrencilerle bir süre oyun oynayan Vali Hamza Aydoğdu, geleneksel çocuk oyunlarının kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu belirterek, bu oyunların yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi değerleri yeni nesillere aktardığını söyledi.

Teknolojinin günlük yaşamda önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Aydoğdu, çocukların ekranlardan uzaklaşarak akranlarıyla vakit geçirmelerinin, sosyal bağlarını güçlendirmelerinin ve takım ruhunu öğrenmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Aydoğdu, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte öğrenciler hem yarıştı hem de geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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