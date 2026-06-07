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Ceza İnfaz Personeli Günü'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi

Ceza İnfaz Personeli Günü'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi
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Erzincan'da Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Açık Ceza İnfaz Kurumu iş birliğiyle fidan dikimi yapıldı. Programa başsavcı, savcılar, kurum müdürleri ve gönüllü öğrenciler katıldı.

Erzincan'da Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen programa Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Tunahan Işık, ceza infaz kurumu müdürleri, denetimli serbestlik yöneticileri, kurum personelleri ve gönüllü üniversite öğrencileri katıldı.

Etkinlik kapsamında kurum yerleşkesinde fidan dikimi yapıldı. Katılımcılar, çevre bilincinin geliştirilmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla fidanları toprakla buluşturdu.

Programın devamında, Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki tarımsal üretim alanları ve seralar gezilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Ziyarette kurumun üretim ve rehabilitasyon faaliyetleri yerinde incelendi.

Daha sonra gönüllü üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Başsavcı Değerli, gençlerle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi. Değerli, gönüllülük faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Ceza infaz ve denetimli serbestlik teşkilatının çalışmalarının ele alındığı program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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