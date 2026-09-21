Erzincan, 1939 ve 1992 depremlerinin ardından düşük katlı yapılaşmayı sürdürüyor

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Geçmişte büyük depremlerle sarsılan Erzincan'da, düşük katlı yapılaşma, geniş ulaşım aksları ve planlı kentleşme anlayışıyla deprem riskine karşı tedbirler ön planda tutuluyor.

Türkiye'nin önemli deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunan Erzincan, 1939 ve 1992 yıllarında meydana gelen büyük depremlerin ardından şehirleşme politikalarında önemli değişikliklere gitti.

Söz konusu depremlerde binlerce kişinin yaşamını yitirmesinin ardından kentte yapılaşma, deprem riskleri dikkate alınarak yeniden şekillendirildi.

Kent genelinde yüksek katlı yapılaşmanın sınırlandırılması, yapıların belirli kurallar çerçevesinde inşa edilmesi ve şehir planlamasında açık alanların korunmasına yönelik uygulamalar öne çıktı.

Düşük katlı yapılaşmanın hakim olduğu Erzincan'da, geniş cadde ve sokaklar ile düzenli yerleşim planı da olası afetlerde ulaşım ve tahliye imkanlarının korunmasına yönelik unsurlar arasında yer alıyor.

Deprem riskinin şehir planlamasında dikkate alındığı kentte, yapı denetimi ve güvenli yapılaşmaya yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Geçmişte yaşanan depremlerden çıkarılan derslerle şekillendirilen şehirleşme anlayışıyla Erzincan'da, deprem riskinin azaltılması ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı