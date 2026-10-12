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Düzce'de gök gürültülü sağanak vatandaşlara serinlik ve görsel şölen getirdi

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Düzce'de gök gürültülü sağanak vatandaşlara serinlik ve görsel şölen getirdi
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Düzce'de bunaltıcı sıcakların ardından akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, gökyüzünde art arda çakan şimşeklerle görsel şölen oluşturdu. Yağış, uzun süredir sıcaklardan bunalan vatandaşlara serinlik getirirken toprak kokusu sonbahar atmosferini belirginleştirdi.

Düzce'de bunaltıcı sıcakların ardından etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, beraberinde görsel şölen getirdi. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler dikkat çekerken, yağmur sonrası oluşan toprak kokusu vatandaşlara sonbaharın güzelliğini hissettirdi.

Düzce'de sıcak havaların ardından etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, kentte serinlik ve görsel şöleni bir arada yaşattı. Akşam saatlerinde gökyüzünde art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlatarak etkileyici görüntüler oluşturdu. Kent genelinde etkili olan yağış öncesinde gökyüzünü aydınlatan şimşekler, adeta doğal bir ışık gösterisine dönüştü. Şimşeklerin ardından gelen gök gürültüsü ve sağanak yağış, uzun süredir bunaltıcı sıcaklardan bunalan vatandaşlara serinlik getirdi. Yağışla birlikte ortaya çıkan toprak kokusu, sonbahar atmosferini daha da belirgin hale getirdi. Uzun süredir yağmurlu havaları özlediklerini dile getiren Oğuz Acar, " Şimşekli havalar var. Vallahi hasret kaldığımız havalar Bunaltıcı sıcaklardan sonra gök gürültülü sağanak yağışı görmek bize biraz mutluluk verdi. Güzel bir toprak kokusuyla beraber Düzce'yi güzel bir koku sardı diyebiliriz. Evet, doğal görsel şöleni hepimiz izledik. Çok güzeldi, ışıl ışıldı. Tabii, arkasından gelen yağmur da bu güzelliği süsledi. Düzce'miz yine yağmurlar altında. Mutlu bir pazartesi akşamıyla" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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