DSİ'den baraj ve kanallara girmeyin uyarısı

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akif Kaygusuz, serinlemek amacıyla baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin ölümcül riskler taşıdığını belirterek vatandaşları uyardı. Kaygusuz, bu tesislere girmenin Kabahatler Kanunu uyarınca yasak olduğunu ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.

DSİ tarafından inşa edilen baraj, gölet ve sulama kanalları, Adana'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte boğulma vakalarına sahne oluyor. DSİ 6. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akif Kaygusuz, konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaygusuz, su yapılarına serinlemek veya yüzmek amacıyla girilmesinin görünür ve görünmez birçok tehlikeyi beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Kaygusuz, kanallardaki yüksek akış hızının ve göletlerdeki balçık birikintilerinin profesyonel yüzücüler için bile hayati tehlike oluşturduğunu vurguladı.

"Balçık kişiyi adeta bir tuzaklama gibi gölün dibine çekmektedir"

DSİ 6. Bölge Müdürü Kaygusuz, tesislerin yapısal özelliklerinin riskleri artırdığını ifade ederek, "Baraj ve göletler gibi depolama tesislerinin göl alanları engebeli bir araziye sahip olup, bu da su seviyesinde ani değişimlere ve doğal olarak boğulma riskini ortaya çıkarmaktadır. Üstelik bu engebeli arazilerde akarsu yataklarından gelen balçık vasfındaki malzemelerle kaplı olması, üzerine basılması durumunda kişiyi adeta bir tuzaklama gibi gölün dibine çekmektedir. Sulama kanalları da trapez kesit şeklinde, yani V harfine benzer yan duvarları eğimli olarak inşa edilmiştir. Kanala bırakılan suyun akış hızının yüksek olması da profesyonel yüzücülerin bile mücadele etmesini zorlaştıracak bir özelliğe sahiptir" dedi.

"Cezai işlem uygulanacaktır"

Sulama kanalları ve barajlara girmenin yasak ve tehlikeli olduğunu belirten Kaygusuz, "Baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanalları yüzmek, serinlemek ve diğer eğlence aktiviteleri için son derece tehlikelidir. Bu nedenle tesislere herhangi bir sebeple girmek kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanması söz konusu olacaktır. Valimiz başkanlığında yaptığımız toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda kolluk kuvvetlerimiz tarafından düzenli denetimler yapılmaktadır. Ayrıca gençlerimiz için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ücretsiz yüzme faaliyetleri sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı