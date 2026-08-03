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Doğubayazıt Kekiği coğrafi işaretle koruma altına alınıyor

Doğubayazıt Kekiği coğrafi işaretle koruma altına alınıyor
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Serhat Kalkınma Ajansı’nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Doğubayazıt Kekiği: Doğal Mirasın Tescili ve Geleceğe Taşınması" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi, Ajans Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası...

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Doğubayazıt Kekiği: Doğal Mirasın Tescili ve Geleceğe Taşınması" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi, Ajans Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can arasında imzalandı.

Faaliyet ile Ağrı Dağı ve Korhan Yaylası eteklerinde doğal olarak yetişen Doğubayazıt Kekiği'nin coğrafi işaret tescil sürecinin tamamlanması, ayırt edici özelliklerinin bilimsel verilerle ortaya konulması ve üretim standartlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda üretim alanlarında saha çalışmaları gerçekleştirilecek, üreticilerle görüşmeler yapılacak, laboratuvar analizleri tamamlanacak ve elde edilen veriler doğrultusunda coğrafi işaret başvuru dosyası hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulacaktır. Üreticilere ayrıca coğrafi işaret sistemi, doğru hasat, kurutma, depolama, kalite yönetimi ve izlenebilir üretim konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

Faaliyet sonucunda Doğubayazıt Kekiği'nin özgün niteliklerinin korunması, ürün kalitesinin standartlaştırılması ve katma değerinin artırılması amaçlanıyor. Coğrafi işaret tesciliyle ürünün ulusal ölçekte bilinirliğinin yükseltilmesi, üreticilerin gelir imkanlarının geliştirilmesi, doğal kekik alanlarının sürdürülebilir biçimde korunması ve Doğubayazıt'ın tarımsal, gastronomik ve turistik marka değerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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