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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bağ bozumu başladı, üzümler pestile dönüşüyor

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bağ bozumu başladı, üzümler pestile dönüşüyor
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bağ bozumu başladı; toplanan üzümler yıkanıp ezilerek şiresi çıkarılıyor. Elde edilen şire kaynatılıp pestil ve cevizli sucuk yapılarak kış mevsiminde tüketilmek üzere saklanıyor.

Üzüm çeşitleri ile meşhur Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bağ bozumu başladı.

Çermik ilçesi Sinek Mahallesi'nde, Nurullah ve Zeynep Güven çifti, akrabaları ile de bir araya gelerek bağbozumuna başladı. Bir gün önceden toplanan üzümler, yıkanarak çuvallara konuluyor ve ayaklarla basılarak suları çıkartılıyor. Suyu çıkartılan üzüm şireleri süzgeçlerle süzülerek içindeki toz, üzüm sapı ve çekirdeklerinden ayıklanıyor. Elde edilen şireler, gün doğmadan büyük kazanlara konularak, kaynatılmaya başlıyor. Saatlerce süren kaynatımdan sonra katı bir kıvam alan üzüm şiresi, bulamaca dönüşüyor. Kovalarla bezlere taşınan bulamaçlar, maharetli kadınların elleriyle ince bir şekilde bezlere sürülüyor. Bezlere sürülen bulamaçlar güneşte kurutularak ayrıştırılıp, pestil haline getiriliyor. Kalıplar haline getirilen pestiller, çömlek küplerde kış mevsiminde tüketilmek için serin bir yerde muhafaza ediliyor.

Pestil ve cevizli sucuk yapan Zeynep Güven, "Şireleri pişirme zamanındayız. Üzümleri topladık. Belirli aşamalardan geçirdik, bezlere serdik, eşe dosta sunacağız" dedi.

Nurullah Güven ise "Atalarımızdan kalan bir gelenek. Her yıl pestil yapıyoruz. Ömrümüz devam ettiği sürece bu geleneği sürdüreceğiz" diye konuştu.

Abdulkerim Çınar da "Pestil bir ata geleneği, üzüm suyu ve un gibi maddelerden yapılıyor. Büyüklerimiz atalarımızın bunu yaz mevsiminde yaparak kış mevsiminde tüketiyorlardı. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Çermik'te bağ bozumunun hava şartlarına göre, aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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