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DAİMFED ile İMO Adana Şubesi çelik yapı ve kentsel dönüşüm için ortak çalışacak

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DAİMFED ile İMO Adana Şubesi çelik yapı ve kentsel dönüşüm için ortak çalışacak
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DAİMFED ile İMO Adana Şubesi, Adana'da çelik yapıların yaygınlaştırılması ve kentsel dönüşüm platformu için ortak çalışma kararı aldı. İMO Adana Şubesi'nin platforma dahil olması ve ortak çalıştay düzenlenmesi de kararlaştırıldı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi, ortak çalışma yürütme kararı aldı.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, İMO Adana Şube Başkanı Hıdır Çak ve yönetim kurulu üyeleriyle İMO Adana Şubesi'nde bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, Adana'da çelik yapı sistemlerinin yaygınlaştırılması, kentsel dönüşüm platformu ve yapı güvenliğine ilişkin konular ele alındı.

Görüşmede, kentte çelik yapıların artırılması için iki kurumun ortak çalışma yürütmesi kararlaştırıldı. Çelik yapı sistemlerinin daha geniş alanda kullanılabilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

DAİMFED tarafından daha önce gündeme getirilen kentsel dönüşüm platformuna İMO Adana Şubesi'nin de dahil olması konusunda mutabakata varıldı. Böylece kentsel dönüşüm çalışmalarında meslek odası ve sektör temsilcilerinin birlikte hareket etmesi hedeflendi.

Toplantıda ayrıca inşaat mühendisleri ve müteahhitlerin binalara ilişkin sorumluluk süreleri de gündeme geldi. Konunun hukuki ve mesleki boyutlarının ele alınması amacıyla iki kurumun ortak çalıştay düzenlemesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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