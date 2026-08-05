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Dikmen Yaylası'nda Sis Bulutu Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Dikmen Yaylası'nda Sis Bulutu Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bin 700 rakımlı Dikmen Yaylası'nda, soğuk hava ve nem artışıyla oluşan yoğun sis bulutu dağları kapladı. Rüzgarın etkisiyle dağların üzerine ulaşan sis, yeşil örtü üzerinde beyaz bir görüntü oluşturarak mahallelinin ilgisini çekti ve kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis bulutu, bin 700 rakımlı Dikmen Yaylası'nın dağlarını kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hendek ilçesine bağlı yüksek rakımlı Dikmen Yaylası'nda, havanın soğuması ve nem oranının artmasıyla birlikte gökyüzünde yoğun sis tabakası oluştu. Açık gökyüzünde oluşarak rüzgarın etkisiyle dağların üzerine ulaşan sis bulutu, yeşille örtülü dağların üzerinde beyaz örtü şeklini aldı. Seyir zevki yüksek olan anlar, mahalleli tarafından ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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