Çöpten Sanata: 25 Yıllık Öğretmenin Sıfır Atık Projesi Büyülüyor

Gümüşhane Merkez Atatürk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Şentürk, mesleğindeki 25 yıllık tecrübesini sıfır atık ve geri dönüşüm bilinciyle birleştirerek çöp olarak nitelendirilen materyalleri hayranlık uyandıran sanat eserlerine dönüştürdü.

Gümüşhane Merkez Atatürk Ortaokulu bünyesinde görev yapan 25 yıllık Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Şentürk, çevre kirliliğine dikkati çekmek ve sürdürülebilirlik bilinci oluşturmak amacıyla sıra dışı bir geri dönüşüm projesine imza attı.

2001 yılında Gümüşhane'ye atanan deneyimli eğitimci, atölyesinde ve evinde biriktirdiği atık maddeleri sanata kazandırdı. Şentürk, geleneksel resim malzemelerinin bir süre sonra kendisine yetersiz geldiğini belirterek, çalışmalarda farklı doku, renk ve boyut arayışı içine girdiğini ifade etti.

"Farklı bir doku ve boyut aramaya başladım"

Sanat yaşantısının her alanında var olduğunu ve tasarımlar üretmenin kendisini her zaman heyecanlandırdığını dile getiren Hatice Şentürk, geri dönüşüm çalışmalarına başlama sürecini şu sözlerle anlattı: "Resimde boyalar ve diğer resim malzemeleri dahil her türlü aracı kullanıyordum. Fakat bir yerden sonra bunlar yeterli gelmedi. Farklı bir doku, farklı bir boyut aramaya başladım. Bunu da farklı malzemeler ve materyaller kullanarak elde edebileceğimi düşündüm. Kumaşlar, metal parçaları gibi akla gelebilecek her türlü malzemeyi kullanmaya başladım. Sonra atık toplamaya, atık biriktirmeye başladım ve bu şekilde çalışmalar ürettim."

Ürettiği çalışmaları okulundaki sanat atölyesinde sergileyen Şentürk, bu materyallerin öğrencilerin ve meslektaşlarının büyük dikkatini çektiğini belirtti. Öğrencilerin yoğun ilgisi üzerine harekete geçen Şentürk, "Öğrencilerim merak etti; 'Hocam nasıl yaptınız, neler kullandınız, nasıl böyle olabiliyor?' diye sordular. Sonra onlara da aynı şekilde bu çalışmayı yaptırmak istedim. Onlara da evdeki atıklardan biriktirip getirmelerini söyledim. Hem atıkları değerlendirmeyi hem de atığın bir esere, bir resme dönüşebileceğini göstermeye çalıştım. Aynı zamanda da o atık olarak gördüğümüz, çöp olarak gördüğümüz malzemelerin, materyallerin bir yerde sanat eserine dönüşebileceğini gösterebilmeyi amaçladım" dedi.

Ünlü "Çığlık" tablosunu fermuar ve kumaşlarla yeniden yorumladı

Eserlerinde konusuna ve vermek istediği mesaja göre materyal seçtiğini vurgulayan Hatice Şentürk, en çok kumaş parçaları, iplikler, metaller ve eski takıları tercih ettiğini söyledi. Dünyaca ünlü Norveçli ressam Edvard Munch'un ikonik eseri "Çığlık" tablosunu geri dönüşüm malzemeleriyle yeniden yorumlayan Şentürk, "Bu çalışma ünlü bir ressamın bir resmi, Çığlık adlı bir tablosu. Neden bu şekilde kullandık? Hem vurguyu artırabilmek için, çünkü daha çok insanların bildiği çalışmalar bunlar. Vurguyu artırabilmek için ünlü ressamın eserlerini kullandık. Onun üzerinde kumaş parçaları var, yine fermuarlar, pastel boya, yine kağıt üzerine, karton üzerine yapılmış bir çalışma. Bu çalışma içerik olarak gazeteyi aslında anlatıyor. Konularımızı da yine güncel olaylardan ve yaşanan dünya üzerindeki o olumsuz, insanlara yapılan zulümden, her türlü güncel olaylardan alıyoruz, o şekilde konularımızı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğayı korumak ve sürdürülebilirliği vurgulamak en temel amacım"

Geri dönüşüm temalı sanat eserleriyle topluma ve öğrencilerine önemli iletiler aktarmayı hedefleyen Şentürk, projelerinin temel misyonuna dair şu bilgileri verdi: "Bu eserleri yaparken vermek istediğim mesaj şu: Birincisi doğayı koruyabilmek adına, yani geri dönüşümün ve sürdürülebilirliği vurgulamak adına çöpü ya da atığı bir çöp olarak değil de, onu bir sanat eseri malzemesi olarak göstermek istiyorum. Yani bu çalışmanın en temel amacı bu. Dediğim gibi yine konu olarak güncel olayları da konu ediniyoruz ve bu şekilde de birçok mesajı bir arada verebiliyoruz."

Çevresindeki insanların eserleri ilk bakışta normal birer resim zannettiğini, fakat yakından incelediklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirten Şentürk, "Önce ilk bakışta anlamıyorlar. İnceleyince 'A ne kullanılmış, işte nasıl yapılmış' diye değişik geldiği için dikkat çekici oluyor. Bu da amacına ulaşmış oluyor" açıklamasında bulundu.

Yürüttüğü nitelikli çalışmalarla Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı bünyesindeki "Öğretmeniz" kanalına konuk olan Şentürk, yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı: "Evet EBA'nın Öğretmeniz kanalında olmak benim için çok güzeldi. Küçük bir şehirde yaşıyorum. Yaptığım çalışmaların ve vermek istediğim mesajların büyük kitlelere ulaşmış olması, sesimi duyurabilmek veya birilerinin ruhuna dokunabilmek benim için çok güzeldi. Güzel bir deneyimdi."

Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Şentürk; çalışmalarında kağıtlar, poşetler, şişeler, kapaklar, kablolar, metal parçaları, eski takılar, ağaç kabukları, kilim ve halı parçaları başta olmak üzere akla gelebilecek her türlü atık malzemeyi kullanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı