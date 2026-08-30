Çarşamba'da 17 Günde İkinci Sel Felaketi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle evler ve tarım arazileri sular altında kaldı. 17 gün arayla ikinci kez sel felaketi yaşayan bölgede, fındık ve sebze üreticileri büyük mağduriyet yaşadı.

Samsun genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış, Çarşamba ilçesinde hayatı ve üretimi olumsuz etkiledi. İlçede etkisini artıran şiddetli yağışlar sonucunda sahil kesiminde yer alan birçok mahallede ev ve tarım arazileri sular altında kaldı. Bölgede yaklaşık 17 gün önce, 13 Ağustos tarihinde de benzer su baskınları yaşanmıştı.

Yetkililer afet bölgesinde incelemede bulundu

Sahil, İstiklal, Hürriyet, Ovacık ve Kumtepe mahallelerinde meydana gelen su baskınlarının ardından Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, müdürlük personelleri ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir bölgeye gitti. Saha incelemelerinde bulunan heyet, ev ve tarım arazileri zarar gören üreticilerle görüşerek son durum hakkında bilgi aldı.

Ziraat Odası Başkanı Aydemir: "17 gün arayla Çarşamba'yı yeniden sel aldı"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, altyapı yetersizliklerine dikkat çekerek şunları söyledi: "13 Ağustos tarihinde yaşanan su baskının aynısını yine yaşamaktayız. 17 gün arayla Çarşamba'yı yeniden sel aldı. Yine aynı konuları söylüyoruz. Köprülerin, ana kanalların ve menfezlerin dar ve tıkanık olması dolayısıyla bu sorunu yaşıyoruz. Sayın Valimiz geçen ki selden sonra kendisi bir toplantı yaptı. Çözümüne kavuşması için gerekli çalışmalar başlatılmıştı. DSİ'ye ait olan kısımların bir an önce düzenlenmesi gerekiyor. Çarşamba'da tüm çiftçilerimiz perişan halde. Fındığın şuan tam toplanma dönemi. Geçen yılda sıkıntılar oldu. Sebze ve fındık üreticimizin mağduriyeti gözle görülüyor. Sular altında kalan fındık artık çürüyecek. Bu suyun altında kalan fındıktan hayır gelmeyecek. Yazıktır. Bir yıl boyunca emek vererek fındığın tüm masraflarını yaparak hasat dönemini bekleyen üreticilerimizin fındığı sular altında kalıyor. Tabi Allah'tan gelen bir durum bu yaşadığımız ama bizlerin de yapması gereken görevleri de yapmamız önemli. Burada herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Karadeniz bölgemiz yoğun yağış alan bölgemiz. Görüyorsunuz, 17 gün aradan sonra yeniden sel yaşıyoruz."

Üretici Eroğlu: "Her sene biz boğulacak mıyız"

İstiklal Mahallesi'nde 19 dönümlük alanda fındık üretimi yapan ve selden mağdur olan Erol Eroğlu ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Geçen ki sel baskının da ve bugün yaşanan sel baskınlarından tarlamız etkilendi. Fındığımızın satılacak durumu kalmadı. Fındığım hasata hazırdı file sermiştim. Filenin üzerindeki fındıklar suyun üzerinde gitti. Geriye kalanda suda çürüyecek. Yazık günah bize. Mutlaka DSİ'nin bu sorunu çözmesi gerekiyor. Her sene biz boğulacak mıyız? Sağ olsunlar geliyorlar inceliyorlar ama mahvolduk. DSİ'nin menfezlerinin yetersiz olduğunu söyledik ama yine aynı sorunu yaşıyoruz." İfadelerini kullandı.

Çarşamba ilçesinin metrekareye yaklaşık 113 kilogram yağış alması sonucu yaşanan su baskınları sebebiyle sular altında kalan tarlalarda hasar tespit çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı