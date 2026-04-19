Su altında kalan arazilerde flamingolar görsel şölen oluşturdu

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması, sular altında kalan tarlaların flamingolar için beslenme noktası haline gelmesine yol açtı. Taşkınlar sonucunda alanda oluşan eşsiz manzara, görenleri büyülüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan tarlalar, flamingoların beslenme noktası haline gelirken, sürü halinde tarlalarda gezen allı turnalar görsel şölen oluşturdu.

Son günlerde Aydın genelinde etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle, uzun yıllar kuraklıkla mücadele eden Büyük Menderes Nehri'nde taşkınlar yaşandı. Aydın'ın ortasından kıvrılarak geçen ve Ege Denizi'ne dökülen nehrin su taşıması bir yandan üreticileri sevindirirken bir yandan da yaşanan taşkınlar sonucu birçok arazi sular altında kaldı. Adeta deniz gibi görünen tarlalar ise halk arasında allı turna olarak bilinen flamingoların beslenme noktası haline geldi. Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi yolu üzerindeki tarlaların misafiri olan flamingolar, görsel şölen oluşturdu. İlçenin sulak alanlarında yıllardır beslenen ve 'Söke Ovası'nın balerinleri' olarak nitelendirilen allı turnalar, suların kapladığı tarlalara indi. Balerin gibi süzülen flamingolar Söke Ovası'nda eşsiz manzara oluşturdu. İnce bacakları ve uzun boyunları ile tarlalarda balerin gibi süzülen flamingolar ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde flamingoların sular altındaki tarlalarda beslendiği görüldü.

İlk kez böyle bir manzara ile karşılaştığını ifade eden Burunköy Mahallesi sakinlerinden Barış Karmacı; "Flamingolar çok nadir olarak böyle gelirler. Yağışlardan dolayı şimdi buradalar sanırım. Menderes taştı, bazı noktalardan patlak verdi. Flamingolar bu şekilde bana hiç denk gelmemişti. Sular taşınca flamingolar buraya gelmeye başladı. Buralar tarlaydı. Taşkın olunca, göle döndü. Deniz gibi oldu. Daha sonra su kuşları geldi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
