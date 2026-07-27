Van Gölü'nün Sualtı Dünyası Gençlerle Buluşuyor

Bitlis'te su sporlarının geliştirilmesi ve gençlerin bu alana yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Su Altı Dalış ve Su Sporları Eğitim Projesi" kapsamında lise öğrencileri, Van Gölü'nün eşsiz su altı dünyasıyla tanışıyor.

İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Bitlis Valiliği ile Yukarı Deniz Derneği arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülen proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenirken, Bitlis Valiliği ve Adilcevaz Kaymakamlığı koordinasyonunda uygulanıyor. Proje kapsamında il genelinde belirlenen 275 lise öğrencisine Adilcevaz Su Sporları ve Dalış Okulu'nda su altı dalışı ve kano kullanımı eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitimlerde öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik bilgiler ediniyor hem de Van Gölü'nün berrak sularında uygulamalı dalış deneyimi yaşayarak su altı dünyasını keşfediyor. Eğitim programı yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmıyor. Proje kapsamında 20 jandarma personeli ile 20 emniyet personeli de su altı dalışı, su sporları ile su altı arama ve kurtarma konularında teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Böylece kamu personelinin afet ve acil durumlarda su altı arama kurtarma alanındaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor. Protokol kapsamında düzenlenen su altı arama kurtarma eğitimleri, dalış faaliyetleri, kano etkinlikleri ve gün boyu gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarla öğrencilerin, gençlerin ve kamu personelinin su sporlarıyla tanıştırılması amaçlanıyor. Ayrıca su altı sporlarına yönelik farkındalığın artırılması, sportif faaliyetlere katılımın teşvik edilmesi ve bölgede su sporları kültürünün yaygınlaştırılması da projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Van Gölü'ndeki dalış eğitimlerine katılan öğrencilerden Aydın Yılmaz, " Van Gölü'nde yüzüyordum ama suyun altı nasıldı bilmiyordum. Suyun altına dalış yaptım çok heyecan vericiydi. Bize bu imkanı sağlayan Yukarı Deniz Derneği'ne, Bitlis Valiliği'ne ve Adilcevaz Kaymakamlığı'na teşekkür ediyoruz" dedi. Bir diğer öğrenci Halil Karataş ise, "Şu ana kadar Van Gölü'ne giriyordum ama dalış yapmamıştım. Yukarı Deniz Derneği sayesinde dalış yaptık çok keyifliydi. Suyun altını gördük çok güzel bir andı. Kanoya da bindik oda çok güzel ve eğlenceliydi" dedi.

Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, "Bugün Adilcevaz'da dalış okulumuzda yapmış olduğumuz projede İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürüttüğümüz proje kapsamında Adilcevaz Kaymakamlığı ve Bitlis Valiliği ile koordineli olarak yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 275 tane lise öğrencimizi suya alıyoruz. Dolayısıyla 20 tane jandarma personelimiz, 20 tane de İl Emniyet Müdürlüğü'nden personel alarak toplam sayı 40 tane de 1 yıldız, 2 yıldız eğitimlerini vermekteyiz. Suya giren gençlerimiz çok mutlu. Çünkü sebepleri var. Van Gölü havzasında bulunan mikrobiyalitleri yakından görme şansına sahip oluyor öğrencilerimiz. Öğrencilerimizin bir farkındalığı da şöyle, gün boyu burada kano yapıyorlar, yüzme yapıyorlar, dalışlarını bitirdikten sonra dalışlarını değerlendiriyoruz. Oturup sohbetler yapıyoruz. Çünkü öğrencilerimize bizler vakit ayırmak zorundayız. Dernek olarak biz bunu başardığımıza inanıyoruz. Bugün 275 sayısı ile başladık ama önümüzdeki yıl belki bu sayı binlere çıkaracağız. Çünkü suyun altını görmeyen kalmasın istiyoruz. Suyun altında farklı bir cennet, farklı bir yaşam olduğunu da bunlara göstermekteyiz. Çünkü suyun altında mikrobiyalitler, Rus batığı, Adilcevaz Kalesi de bulunmaktadır. Dolayısıyla Van Gölü havzasının tuzlu ve sodalı oluşumundan dolayı sağlık yönünden de çok öne çıkan suyuna sahip. Dolayısıyla bizler burada sizlerin de gördüğü gibi günde 25 tane öğrenci alarak dalışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu projede destek veren Adilcevaz Kaymakamımız Sayın Nurhalil Özçelik'e, Sayın Bitlis Valimiz Ahmet Karakaya'ya, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye şükranlarımızı arz ediyoruz. Ayrıca eğitmenlerimiz Ali Yücel Çeçe, Harun Birol ve Edip Koç'a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dalış eğitmeni Ali Yücel Çeçe'de, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2 yıldız dalış eğitmeniyim. Van Gölü'nde, Adilcevaz'da, burada Van Gölü kenarında bizler polis mensubu ve TSK mensuplarına dalış eğitimi veriyoruz. Bu proje kapsamında 20 tane emniyet mensubumuza, 20 tane TSK mensubumuza su altıyla tanıştırıyoruz. 1 yıldız dalış eğitimlerini şimdi bitirmek üzereyiz. Daha sonrasında da kişilerle beraber, yani mensup öğrencilerimizle beraber bizler 2 yıldız dalış eğitimlerine başlayacağız. Ara dalışları tamamladıktan sonra tabii ki her gelen öğrenci ya da kursiyerimiz su altını daha önce görmedikleri için ilk defa deneyimlediği için bu aktiviteyi ve sporu oldukça hoşlarına gidiyor. ve her şeyden önce en güzeli Van Gölü'nün altında bulunan mikrobiyalitlerin etrafında gezdiğimiz zaman öğrencilerimizle hayretlere düşüyorlar.

Böyle bir oluşum nasıl oluşmuş diye. ve biz de bunları resimle resimliyoruz ve fotoğraflıyoruz. Oldukça keyifli bir eğitim geçiriyoruz biz de" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı