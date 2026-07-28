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Beyşehir Gölü'nde Av Sezonu Denetimleri Başladı

Beyşehir Gölü'nde Av Sezonu Denetimleri Başladı
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Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir Gölü’nde av sezonunun başlamasıyla birlikte denetimler de aralıksız sürüyor.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir Gölü'nde av sezonunun başlamasıyla birlikte denetimler de aralıksız sürüyor.

Konya'nın Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, gölde ve karada kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekiplerin göl açıklarında avcılık yapan balıkçı tekneleri, kıyıdaki balık alım kantarları ve ilçe genelindeki perakende balık satış noktalarında denetimlerini sürdürdüğü bildirildi. Denetimler kapsamında avlanan balıklar tek tek ölçülerek yasal boy sınırlarına uygunluğu kontrol edilirken, balıkçıların ruhsat ve diğer belgeleri de incelendi.

Ekipler ayrıca, yürürlükteki mevzuat kapsamında balıkçılara sürdürülebilir avcılık konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Yetkililer, balık boyu sınırlamalarına dikkat çekerek, sazan balığında 40 santimetre, sudakta 26 santimetre, kadife sazanında 26 santimetre ve tatlı su kefalinde 20 santimetrenin altındaki balıkların avlanmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Açıklamada, sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin ancak kurallara uyulmasıyla mümkün olacağı vurgulanarak, tüm balıkçılara bereketli ve kazasız bir av sezonu temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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