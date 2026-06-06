Bayburt'ta Çevre Haftası Şenliği: Çocuklar Dolu Dolu Eğlendi

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Yenişehir Parkı'nda çocuklara yönelik çevre şenliği düzenlendi. Şenlikte çocuklar, gönüllerince eğlenerek, doyasıya bir gün geçirdi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 'Dünya Bize Emanet' temasıyla hazırlanan programda geri dönüşüm temalı defile yapıldı, sıfır atık oyuncak tasarımı sergisi açıldı, bez çanta boyama ve tohum ekme çalışmaları yapıldı. Çocuklara çevre temizliği, geri dönüşüm, sıfır atık ve doğanın korunmasına ilişkin bilgi verildi.

Yenişehir Parkı'ndaki programda Şehit Recep Eşiyok İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan geri dönüşüm temalı defile ve sıfır atık oyuncak tasarımı sergisi ilgi gördü. Öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturdukları kıyafet ve kostümlerle defile yaptı.

Defileyle atık malzemelerin yeniden değerlendirilebileceğine dikkat çekilirken, sıfır atık oyuncak tasarımı sergisinde ise atık malzemelerinden yapılan oyuncaklar çocukların, ailelerin ve vatandaşların beğenisine sunuldu.

Bez çanta boyama atölyesinde kendi çantalarını renklendiren çocuklar, tohum ekme etkinliğiyle doğa sevgisi ve çevre bilincine yönelik uygulamalı çalışma yaptı.

Programın eğlence bölümünde Bülent Erdaş öncülüğünde çocuklara yönelik çevre şenliği yapıldı. Çocukların aktif katılımıyla devam eden etkinlikte oyunlar oynandı, yarışmalar düzenlendi.

Palyaçoların renk kattığı şenlikte çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

"Çevre Haftası'nı resmen yaşadık"

Etkinliğe arkadaşlarıyla birlikte katılan Eylül Sevim isimli çocuk, programda çok eğlendiğini belirterek, "Çevre Haftası dolayısıyla bizim için çok güzel bir program düzenlendi. Programa iki tane kuzu getirildi, kuzularla oyunlar oynadık. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlıkları vardı, ben ikisine de bayılırım. Bir de çanta boyadım. Çantaları çok güzel bir şekilde boyadık. Çok eğlenceli bir gündü. Çevre Haftası'nı resmen yaşadık. Arkadaşlarımla birlikte çok eğlendim. Bugün bence çok güzel bir Çevre Haftası etkinliği oldu. Ben çok mutluyum açıkçası" dedi.

Çocukları eğlendirmek için gönüllü olarak palyaço kıyafeti giyen Esra Demir, "Çevre Haftası dolayısıyla minik kardeşlerimizi eğlendiriyoruz. Onlar eğleniyor, biz de eğleniyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya bize emanet" diye konuştu.

"Dünya bize emanet, dünyamıza sahip çıkalım"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Bayburt'ta hafta boyunca farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

İlk gün Taht köyünde çevre eğitimi ve sinema etkinliği yapıldığını, 4-6 yaş Kur'an kursunda çocuklara çevre eğitimi verilerek, palyaço eşliğinde yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildiğini belirten Sevim, bugünkü programda çocukların atölye çalışmaları, çanta boyama, yüz boyama, geri dönüşüm temalı defile ve sıfır atık oyuncak tasarımı sergisiyle Çevre Haftası'nı dolu dolu geçirdiğini ifade etti.

Çevre Haftası programının yarın çevre yürüyüşü ve çevre temizliğiyle tamamlanacağını aktaran Sevim, "Bugün Yenişehir Parkı'nda çocuklarımız atölye çalışmalarına katıldı, çantalarını boyadı, palyaçolar eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Çocuklarımızın çevre bilinciyle bu etkinliklerde yer alması bizleri memnun etti. Dünya bize emanet, dünyamıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı